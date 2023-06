Twee aanhoudingen in Drachten na mogelijke bedreiging

Omstreeks 20:20 uur kwam bij de meldkamer een melding binnen van een conflict tussen meerdere personen, waarbij mogelijk met een vuurwapen en een mes was gedreigd. Toen agenten met spoed op de locatie van het conflict aankwamen zagen zij een auto wegrijden. Door middel van de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) werden twee inzittenden uit hun auto gepraat. Eén van de inzittenden, een 29-jarige man uit Drachten, werd aangehouden op verdenking van bedreiging. Deze aanhouding vond plaats op De Singel.

Tweede aanhouding

In een pand aan de Zuidkade werd op dat moment een 59-jarige man uit Drachten aangehouden, ook op verdenking van bedreiging. De verdachten zitten op dit moment (zondagochtend) nog vast en zullen worden verhoord. Agenten hebben diverse doorzoekingen gedaan, maar er werd geen vuurwapen aangetroffen. Het onderzoek naar wat er zich precies aan de Zuidkade in Drachten heeft afgespeeld en wat de rol of betrokkenheid is geweest van de aangehouden verdachten wordt onderzocht.

Getuige geweest of in het bezit van beelden?

De politie spreekt nog met getuigen en onderzoekt camerabeelden. Bent u getuige geweest, heeft u misschien camerabeelden of andere belangrijke informatie voor het onderzoek? Neem dan contact met ons op. Dat kan door gebruik te maken van het online tipformulier onderaan deze pagina of door te bellen met 0900-8844. Anoniem uw informatie delen kan ook. Belt u dan met 0800-7000.