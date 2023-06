Politie zoekt getuigen ongeval fietser Stramproy

Door nog onbekende oorzaak kwamen de bestelauto en de fietser met elkaar in botsing. De fietser is een 10-jarige jongen uit het Belgische Kinrooi. Het kind raakte bij deze aanrijding zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding en is hiervoor op zoek naar getuigen. Bent u getuige geweest van de aanrijding of was u kort voor of tijdens de aanrijding in de omgeving en hebt u mogelijk dashcambeelden waarop de bestelauto of de jonge fietser in beeld zijn? Of woont u in de omgeving van de Frans Strouxstraat en hebt u bewakingscamera’s waarop beiden te zien zijn? Neem dan contact op met telefoonnummer 0900-8844.