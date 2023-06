Wie heeft informatie over zware mishandeling 72-jarige vrouw Diergaardesingel

Een 23-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. Zijn rol en betrokkenheid wordt onderzocht. Nog niet exact bekend is wanneer en waar zij precies mishandeld is. Het onderzoeksteam komt daarom ook graag in contact met mensen die in de omgeving van de Diergaardesingel mogelijk iets hebben gezien of gehoord op zaterdag 10 en zondag 11 juni. Ook komen zij graag in contact met mensen met een deur of dashcam camera. Heeft u informatie of beelden, neem dan via onderstaande mogelijkheden contact met ons op.