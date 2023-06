Poolse man overleden na mishandeling om verkochte auto

Bont en blauw werd de Poolse Andre (44) vorig jaar april door de hulpdiensten aangetroffen in een woning in de Minckelerstraat. Bont en blauw, en dood. Zijn vrienden hadden hem eerder die dag volledig in elkaar geslagen en daarna aan zijn lot overgelaten. Vandaag stonden ze voor de rechter.

Andre was die middag (17 april 2022) aangekomen bij zijn vrienden en daar was een ruzie ontstaan. Hij had een auto verkocht, en daar lag kennelijk nog gereedschap in van de twee verdachten (Poolse Hagenaars van 44 en 40 jaar). Dat waren ze nu kwijt. De ruzie mondde al snel uit in duwen en trekken, en daarna heftig geweld. Ook een 21-jarige Pool begon zich er nog mee te bemoeien.

Met zijn drieën sloegen ze Andre volledig in elkaar. Niet alles gebeurde achter elkaar – de uitspattingen van geweld vonden plaats in een tijdsbestek van enkele uren. Er werd tegen zijn lichaam geslagen, tegen zijn hoofd, ook met een ketting om de vuist gewikkeld. Toen Andre op de grond was gevallen ging het geweld ook nog door, en werd onder meer op zijn ribbenkast getrapt. Daarna lieten ze Andre achter op de vloer van de woning.

Veel te laat

Volgens de officier van justitie hebben de drie verdachten zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling met de dood ten gevolg. “Maar de hoeveelheid geweld en het daarna hulpeloos aan zijn lot overlaten van het slachtoffer, verschilt eigenlijk weinig meer van moedwillig iemand laten sterven.”

Pas uren later, nadat verdachten eerst flink hadden schoongemaakt in en om het huis, werden de hulpdiensten gebeld. “Die melding en het reanimeren kwamen veel te laat,” moest de officier van justitie concluderen.

Hij eiste tegen de 21-jarige en 44-jarige verdachte 7 jaar cel, tegen de 40-jarige verdachte 8 jaar. Die had namelijk al eens eerder in de gevangenis gezeten voor zware mishandeling. Woensdag komen de advocaten van de verdachten aan het woord, en over enkele weken doet de rechtbank dan uitspraak.