Oplopende spanningen mondden uit in schietpartij Geleen

“Meerdere keren ben ik beschoten en geraakt in mijn bil door de nieuwe vriend van mijn ex-vriendin”, vertelde het slachtoffer op 22 september 2022 omstreeks het middaguur tegen getuigen. De oplopende spanningen mondden uit in een schietpartij bij een flat aan de Teniersstraat in Geleen. Per ambulance werd het slachtoffer vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij diezelfde dag nog is geopereerd. De verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, stond vandaag terecht voor poging doodslag. Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) eiste zes jaar gevangenisstraf.

Wissen sporen

Mede op aanwijzen van het slachtoffer is de verdachte vrijwel direct aangehouden in de buurt van het nabijgelegen tankstation. De verdachte heeft dan al geprobeerd sporen te wissen. Zo heeft hij op straat lege hulzen opgeraapt en het gebruikte wapen geloosd. Op het politiebureau spuugde en wreef hij over zijn kruithanden. Bij de politie heeft de verdachte verklaard dat hij uit zelfverdediging heeft geschoten.

Relatie

De achtergrond van het conflict ligt mogelijk in de relatie. De spanningen liepen verder op toen de verdachte in beeld kwam. Die voorgeschiedenis in combinatie met de dreiging die tijdens het incident uitging van het slachtoffer, zouden volgens de verdachte een rechtvaardiging zijn om te schieten.

Doden slachtoffer

De officier van justitie: “Het lopend en meerdere keren schieten op een persoon die zigzaggend van je wegrent, dat is geen zelfverdediging. Bovendien is dat naar de uiterlijke verschijningsvorm zo zeer gericht op het doden van het slachtoffer, dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte dat ook heeft gewild. Bovendien weeg ik mee dat de verdachte heeft geschoten in een woonwijk voor een grote portiekflat. Dit op een tijdstip waarop veel mensen buiten zijn en één van de kogels ook een onschuldige omstander had kunnen raken.”

Geweldsdelicten en vuurwapenbezit

Tussen 2017 en 2021 is de verdachte al veroordeeld tot gevangenisstraffen, waaronder voor geweldsdelicten en vuurwapenbezit. De reclassering omschrijft de verdachte als streetwise/verhard, waarmee wordt bedoeld dat hij leeft met een aangemeten overlevingsstrategie die in strijd is met wettelijke regels.

Levensgevaarlijk

Uit tapgesprekken blijkt dat verdachte geen enkele spijt heeft, hij heeft alleen spijt dat het niet is gelukt. “Deze woorden en daarmee de houding van de verdachte is levensgevaarlijk”, zegt de officier van justitie vandaag op zitting. “Ik vind dat alleen lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend is.”

De rechter doet uitspraak over twee weken.