OM: definitief geen aanwijzingen voor een strafbaar feit bij overlijden baby in Ter Apel

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt definitief geen strafrechtelijk onderzoek in naar het overlijden van een baby op 24 augustus 2022 in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het OM heeft geen aanwijzingen dat het overlijden van de baby het gevolg is geweest van een strafbaar feit.

Het OM was nog in afwachting van de resultaten van een door het NFI uitgevoerd neuropathologisch onderzoek. Dat onderzoek is nu afgerond. Het NFI heeft geen doodsoorzaak kunnen vaststellen.