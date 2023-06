Werkstraffen geëist voor stelen en doorverkopen tentamenopdrachten

“Tentamenfraude is oneerlijk in het kwadraat”, aldus de officier van justitie in de rechtbank in Almelo vandaag. Het Openbaar Ministerie eiste werkstraffen tegen vier mannen die worden verdacht van het stelen en verkopen van tentamenopdrachten op een Hogeschool in Enschede. “Als blijkt dat een aantal leerlingen op deze manier heeft gefraudeerd, maar je weet niet welke leerlingen, betekent dat iets voor de alle tentamenuitslagen. De school heeft dan ook alles uit de kast getrokken en veel kosten gemaakt om de fraude in beeld te krijgen, in het belang van de niet-frauderende leerlingen”, zo stelde de officier van justitie.