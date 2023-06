OM eist geen straf maar TBS met voorwaarden tegen Deventenaar die huisgenoot neerstak

Aan de Haringvlietstraat in Deventer worden op 18 oktober 2022 twee vrouwen neergestoken. Het eerste slachtoffer wordt twee keer in de voorzijde van haar lichaam geraakt, waarbij onder meer haar lever wordt geperforeerd. Een buurman die te hulp schiet weet erger te voorkomen, de vrouw wordt in kritieke toestand afgevoerd met een traumahelikopter. De vriendin van het eerste slachtoffer loopt een snijwond in haar hand op.

In de woning treft de politie een 30-jarige verwarde man aan. Hij heeft zijn hand in een pan met kokend water gestoken, reageert niet op de agenten en wordt aangehouden. Tijdens één van de verhoren verklaart de man dat hij “de opdracht had zoveel mogelijk mensen te vermoorden” en “dat hij had besloten om mensen uit de weg te ruimen en naar de keuken is gegaan om messen te pakken”.

Vandaag stond de verdachte voor de rechtbank in Zwolle. Het OM acht poging moord bewezen. “Doorgaans worden voor dit soort feiten jarenlange gevangenisstraffen opgelegd”, stelt de officier van justitie tijdens haar requisitoir. “Maar gezien de staat waarin verdachte werd aangetroffen, met zijn hand in een pan met kokend water, en de uitspraken die hij deed waaruit bleek hij de wereld niet als realiteit ervoer, is een psychiatrisch onderzoek aangevraagd.”

Uit dat onderzoek, uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), blijkt dat de verdachte een ziekelijke stoornis heeft en in een psychose verkeerde op die bewuste oktoberdag. Zowel de betrokken psycholoog als psychiater concluderen dat de man megalomane waangedachtes had en dat het bewuste handelen van verdachte hem niet toe te rekenen valt.

Het Openbaar Ministerie gaat mee in die lezing en stelt dat de Deventenaar tijdens het plegen van de strafbare feiten volledig ontoerekeningsvatbaar was. De officier van justitie eiste vandaag daarom geen gevangenisstraf, maar TBS met voorwaarden: “Gezien de eensluidendheid van de adviezen verzoek ik de rechtbank het advies over te nemen, niet over te gaan tot het opleggen van een straf en verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging.”

Als het aan het OM ligt wordt de man onder meer opgenomen in een zorginstelling, moet hij meewerken aan reclasseringstoezicht, krijgt hij een drugs- en alcoholverbod en een contactverbod met zijn slachtoffers. Het verblijf in een instelling is verplicht totdat hij met zijn stoornis om kan gaan. Een eventuele terugkeer in de maatschappij zal stapsgewijs en onder begeleiding gaan. De man heeft in aanloop naar de zitting al laten weten dat hij overal aan mee wil werken en vrijwillig antipsychotica neemt.

De officier van justitie heeft een gesprek gehad met de vrouw die zwaargewond raakte. Het slachtoffer heeft in dat gesprek kenbaar gemaakt dat ze wil dat haar belager de zorg krijgt die hij nodig heeft, om te zorgen dat hij nooit meer iets soortgelijks doet.