Schoonmaakster (62) aangehouden na diefstal sieraden

Drie van hen deden aangifte, maar het onderzoeksteam sluit niet uit dat er meer slachtoffer zijn. Want als blijkt dat bij de buurvouw, waar – dezelfde schoonmaakster werkzaam is – ook sieraden zijn verdwenen, komt de politie de werkster op het spoor.

Onderzoek wijst uit dat de verdachte bij een juwelier meerdere keren sieraden heeft om laten smelten, in ruil voor geld. Bij een huiszoeking bij de verdachte thuis worden vervolgens ook meerdere gestolen goederen aangetroffen. De meeste kon de politie teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Van enkele omgesmolten en aangetroffen sieraden, die mogelijk van diefstal afkomstig zijn, is onbekend wie de rechtmatige eigenaar of eigenaren zijn.

Herkent u deze sieraden en weet u van wie ze (mogelijk) zijn? De politie komt dan ook graag in contact. Mensen kunnen zich melden via 0900-8844, via 0800-7000 (anoniem) of vul het onderstaande tipformulier in. Vergeet niet hierbij het zaaksnummer te vermelden: 2023095864.