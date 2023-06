KOMUNIKADO DI PRENSA 278/2023.

14 yüni 2023.

Akshon di Tim di Maneho a base di veredikto/ Actie van het M.T. na uitspraak.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Tim di Maneho di Kuerpo Polisial Kòrsou a tuma nota di un veredikto resién kontra di un

kolega ku a keda sentensiá pa un aktuashon durante di ehekushon di su trabou, ku na su

huisio el a aktua konforme di su konsenshi.

A base di esei, Tim di Maneho a tuma diferente akshon, pa evitá mas tantu posibel ku tipo

di senarionan asina’ki lo ripití den futuro.

Tim di Maneho a aserká tantu Ministerio Públiko, “Landsrecherche” komo Prokuradó

General, pa yega na un mihó sinkronisashon i Ministerio Públiko a mustra su disponibilidat

pa organisá seshonnan di informashon pa trahadónan di Kuerpo Polisial, kon pa mas mihó

apliká e instrukshon di trabou.

Tambe Tim di Maneho a hiba kombersashon ku Minister di Hustisia tokante di asistensia

hurídiko na koleganan den tipo di kasonan asina. E prosedura tokante di esaki lo wòrdu hasí

mas kla próksimamente.

Mas leu maneho a hasi un apelashon na minister pa bini ku un proposishon di adaptashon

den e lei di kódigo penal tokante di e sanshon ku ta imponé na momentu ku kometé un

infrakshon a base di e instrukshon di trabou.

Tim di Maneho no ta laga nada impedi’é di hasi su miembronan konsiente ku mirando ku

nan ta forma parti di un organisashon ku ta disponé di monopolio di uso di forsa den un

estado di derecho, nan aktuashon lo wòrdu investigá i husgá di un forma krítiko dor di

diferente instansia. I esaki no mester stroba nan di hasi nan trabou na un manera desidido.

E responsabilidat ta sintá tambe serka Tim di Maneho mes pa sòru pa kontinuidat di e

entrenamentunan integral di e profeshon polisial i ku tur miembro realmente ta partisipá

na esakinan.

Solamente dor di reforsá e abilidatnan i keda amplia konosementu por garantisá ku polis lo

hasi su trabou di un forma profeshonal i korekto na protekshon di e komunidat di Kòrsou.

