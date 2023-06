Commissiedebat over medische kindzorg

12 juni 2023

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteert op 13 juni over medische kindzorg. Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 17.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Actieplan Kindzorg Zvw-pgb

Tijdens het debat staat onder andere het Actieplan Kindzorg Zvw-pgb op de agenda. Dit actieplan heeft als doel dat ouders en verzorgenden de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag makkelijker kunnen organiseren. Het is opgesteld naar aanleiding van gesprekken met ouders over de knelpunten die zij ervaren in het proces van indicatiestelling en in de aanvraag van een Zorgverzekeringswet-Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Indicatie- en toekenningsproces verbeteren

In het actieplan komt aan bod welke acties bijdragen aan verbeteringen in het indicatie- en toekenningsproces van een Zvw-pgb. Een deel van die acties wordt op dit moment al uitgevoerd. Zo zijn er regionale teams geïnstalleerd die domeinoverstijgend indiceren en ouders helpen met hun aanvraag op meerdere gebieden tegelijk (Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige zorg (Wlz)).