Jongeren delen hun verhaal in de Tweede Kamer

13 juni 2023

Wat is de boodschap van jongeren aan de Tweede Kamer? Dat staat centraal binnen het project Brief aan de Kamer. Kamervoorzitter Vera Bergkamp biedt jongeren tussen de 10 en 18 jaar met dit initiatief de kans om hun verhaal te delen. Meer dan vijftig jonge brievenschrijvers waren op maandag 12 juni uitgenodigd in de Kamer.

In gesprek

De brievenschrijvers gingen in de plenaire zaal in gesprek met Kamervoorzitter Bergkamp en Kamerleden Joba van den Berg (CDA), Kauthar Bouchallikht (GroenLinks), Ernst Boutkan (Volt), Julian Bushoff (PvdA), Ingrid Michon (VVD), Caroline van der Plas (BBB) en Sjoerd Warmerdam (D66).

Voetbalveldjes

Meer dan 400 brieven zijn er dit voorjaar ingezonden voor het initiatief Brief aan de Kamer. In de brieven vertellen jongeren wat zij belangrijk vinden en wat hen bezighoudt. Ze schreven onder andere over het openbaar vervoer en vroegen om meer winkels en voetbalveldjes in hun omgeving. Ze uitten ook hun zorgen, bijvoorbeeld over afval in de natuur en de mentale gezondheid van leeftijdsgenoten.

Verschillende onderwerpen

In de plenaire zaal kregen de jongeren hun kans om hun vragen mondeling te stellen of toe te lichten. Heel veel verschillende onderwerpen houden hen bezig, zo bleek: van de ziekte ARFID (‘Dan kun je niet zo goed eten’), het openbaar vervoer (‘Dat zou eigenlijk zo gemakkelijk mogelijk moeten zijn’), röntgenapparaten in de gezondheidszorg (‘Waarom zijn er zo weinig?’) tot salarisverschillen tussen mannen en vrouwen (‘Ook wanneer de vrouw hetzelfde werk doet’).

Brieven stromen binnen

De Kamervoorzitter bedankte de jongeren voor hun brieven en komst naar de Kamer. “De brieven stromen binnen en ik hoop dat dat zo blijft. Dankzij jullie weten de Kamerleden wat er gebeurt in jullie omgeving”, aldus Bergkamp.

Bekijk ook de video: