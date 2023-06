Debat over rapport geweld tijdens onafhankelijkheidsoorlog Indonesië

14 juni 2023

De Tweede Kamer debatteert op 14 juni over de conclusies van het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’. Minister-president Mark Rutte en de ministers Wopke Hoekstra en Kajsa Ollongren van Buitenlandse Zaken en Defensie komen hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 10.15 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950’, heeft op 17 februari 2022 een rapport met bevindingen gepresenteerd. Daarin staat dat Nederland tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1950) structureel excessief geweld gebruikte. Minister-president Mark Rutte heeft op de dag dat het rapport uitkwam, excuses aangeboden voor het structurele geweld.

Slotwerk

Aan het onderzoeksprogramma doen instituten mee als het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies), het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Het rapport dat in februari 2022 verscheen, is het overkoepelend slotwerk ‘Over de grens’ en vier deelstudies van het onderzoeksprogramma. Daarna zijn nog nog enkele deelstudies verschenen.

Rondetafelgesprekken

Het brede onderzoek naar het Nederlands handelen tijdens de dekolonisatie in Indonesië is zeven jaar geleden geïnitieerd door de Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Harry van Bommel (SP). Na de publicatie van het rapport in februari 2022 heeft de Tweede Kamer ook rondetafelgesprekken met betrokkenen en deskundigen.