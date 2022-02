Ministerie van Defensie – NL  De gisteren door Nederland toegezegde 50 Panzerfaust 3-antitankwapens met 400 raketten en de 200 Stinger luchtdoelraketten zijn op weg naar Oekraïne.

De gisteren door Nederland toegezegde 50 Panzerfaust 3-antitankwapens met 400 raketten en de 200 Stinger luchtdoelraketten zijn op weg naar Oekraïne. Dat geldt ook voor de al eerder beloofde 100 scherpschuttersgeweren met 30.000 stuks bijbehorende munitie en 2 duikvaartuigen. Al deze militaire goederen zijn aan boord van een C-17 transportvliegtuig. Dat is zojuist vanaf vliegbasis Eindhoven vertrokken naar een land in Oost-Europa. Vanaf daar gaan de militaire middelen over de weg naar Oekraïne.

Vanwege veiligheidsoverwegingen doet Defensie geen uitspraken over hoe de militaire goederen in Oekraïne komen.

De Panzerfaust is een draagbaar antitankwapen. Dit is geschikt om tanks, pantservoertuigen, versterkte militaire opstellingen, (lichte) bunkers en stil hangende helikopters uit te schakelen. Dat kan met verschillende soorten munitie, op een afstand tot maximaal 600 meter.

De Stinger is een (draagbare) infraroodgeleide luchtdoelraket. Hiermee zijn troepen op de grond en militaire objecten te beschermen tegen vijandelijke vliegtuigen op lage en middelbare vlieghoogte tot een afstand van een halve tot 5 kilometer.

Bij de 2 duikvaartuigen gaat het om draadgeleide detectierobots voor (zee)mijnopsporing.

De munitie lag eerder opgeslagen in het munitiedepot in Veenhuizen. Vanaf daar is het over de weg getransporteerd naar Eindhoven en in het militaire transportvliegtuig geladen. De munitie voldoet aan alle eisen om direct in te kunnen zetten.

Een gedeelte van de helmen en scherfvesten had Nederland al eerder verlaten. De resterende hoeveelheid komt op korte termijn aan in de regio.

De Boeing C-17 Globemaster behoort tot de zogenoemde Strategic Airlift Capability (SAC). Dit is een internationaal samenwerkingsverband met 12 deelnemende landen, waaronder Nederland. Elk land heeft een aantal uren per jaar gekocht. Voor Nederland is dat 500 vlieguren.