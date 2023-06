Man met geweld beroofd van duur horloge

Amsterdam – De politie stelt een onderzoek in naar een straatroof op de Wim Noordhoekkade. Het slachtoffer is met geweld beroofd van zijn dure horloge. De verdachte is na de roof weggerend in de richting van de Fritz Dietrich Kahlenbergstraat. De recherche vraagt getuigen zich te melden.