Pueblo ta paga plachi number, risibí 5 cm asfalt i tapament’i buraku

PNP, MFK, PAR, MAN no ke buta wegenfonds belasting bèk.

Ki dia otro kayanan den bario i di tera ta wòrdu asfalta? Nunka mas?

Abigaïl Mahalja Boelijn, kolaborador di Trabou pa Kórsou ta kuestiona e echo

ku gobièrnu nan di PNP, MFK, PAR I MAN no ke buta bèk e lei di impuesto

di kaya (wegenfonds belasting). Fo'i después ku a kita e fondo aki, kayanan di

Kòrsou ta malisimo, tin kaminda ku no tin borchi di kaya i ni liña pintá riba

kaya, ku tur konsekuensia ku esaki tin pa seguridat den tráfiko. Aworaki ku

temporada di orkan ta bai drenta, ta awor ta bai kore skuif fondonan fo'i otro

post nan pa limpia roi nan. Un maneho strukturalmente deskabeya di último

8 aña nan djis pa kumpli ku Hulanda i gaña bisa "Ulanda ku nos tin un

prosupuesto balansa". Ta blo kue e sèn di plachi number ku pueblo ta paga, hink'e den fondo

di Algemene middelen. Ora bo hink'e eiden, ta ku kua sèn bo ta drecha kaya? Ta ko’i sabí di

punda. Paso sèn di plachi number no ta destiná pa einan. Sèn di plachi number ku pueblo ta

paga mester bai pa drecha kaya, borchi nan di nòmber di kaya i borchi di trafiko, pinta kaya,

limpia roi nan i drecha muebles nan di kaya.

Awor a para bira ta pon'é 5 cm di asfalt, bendiendo pueblo mediokresia. Aki 1 aña tur e

kayanan ta yen buraku atrobe. Tambe a para bira ku ta kore ta kore yená buraku ku un tiki

breu. Hopi patras nos gobernashon a bai. Ken ta para responsabel pa tur e kosnan ku ta keda

los bou di bo outo? Ku ora bo bai kür bo auto, kisas ta manda bo bai drecha kos bou di bo

outo, sino bo no por kür? Pueblo boso a mira ni 1 bia ku gobièrnu a para responsabel pa kos

ku a kibra bou di bo outo? Na OW tin un prosedura pa esaki, pero mira bon ku nan ke bisa bo,

mihó bo no bin OW mes. Paso ta un prosedura di kataklismo bo tei pasa aden.

Ku Trabou pa Kòrsou den gobièrnu, nos ta buta e fondo aki bék pa nos asfalta kayanan ku pa

añanan nunka a yega nan bürt pa wòrdu asfalta. Ta for di kampaña TPK a keda konsistente

riba e asuntu aki. Asta nos a splika ku gradualmente nos lo kuminsa pon'é e fondo aki bèk,

pues poko poko.

