Woning beschadigd door zwaar vuurwerk

Bij de explosie rond 00.30 uur raakte een ruit van de woning beschadigd. De politie gaat ervan uit dat zwaar vuurwerk dit veroorzaakt heeft. Vannacht vond al buurtonderzoek plaats en het politieonderzoek is in volle gang.

Geen verband met eerdere explosies

In december 2022 en januari dit jaar vonden in dezelfde wijk twee explosies plaats. Op dit moment ziet de politie geen aanleiding om uit te gaan van een verband tussen het zware vuurwerk van vannacht en de eerdere twee explosies.

‘We nemen de situatie zeer serieus’

Burgemeester Björn Lugthart: “Ik ben zojuist bij de bewoners op bezoek geweest en de schrik zit er behoorlijk in. Ik begrijp de bezorgdheid. De rust was net weer een beetje terug in de wijk na de eerdere explosies. Ik heb de bewoners laten weten dat we de situatie zeer serieus nemen en dat we met de politie er alles aan doen om de veiligheid te waarborgen. We moeten de uitkomsten van het politieonderzoek afwachten om te weten wat de aanleiding is geweest. Agenten en handhavers van de gemeente zullen de komende tijd extra surveilleren. De wijkagent en wijkmanager zijn vanmiddag in de wijk aanwezig om in gesprek te gaan met bewoners.”

Iets gezien?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de explosie in de nacht van dinsdag 13 op 14 juni. Was u getuige of beschikt u over camerabeelden? Bel dan de politie Pijnacker via 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000.