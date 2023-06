Eén aanhouding na steekincident Emmastraat

Om duidelijkheid te krijgen of wat er precies is gebeurd doet de politie onderzoek. De specialisten van Forensisch Onderzoek zijn bezig met het veiligstellen van sporen en de recherche hoort getuigen. Ook doen we buuronderzoek en kijken we beschikbare camerabeelden.

Getuigen

We zijn nog op zoek naar getuigen om de exacte toedracht en aanleiding helder te krijgen. Heeft u iets gezien? Of beschikt u over (camera)beelden? Neem dan contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.