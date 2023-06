Echtpaar in Leeuwarden bestolen van bankpassen en geld

Om 01:00 later die nacht krijgen ze weer een telefoontje: iemand doet zich voor als politieagent en zegt dat het echtpaar zo snel mogelijk hun huis moet verlaten. Er zou namelijk een auto zijn aangetroffen met inbrekersgereedschap en een briefje met daarop het adres van de woning. Daarom raadt de ‘politie’ aan dat het echtpaar zo snel mogelijk naar een hotel in de buurt moet gaan. Dit omdat er een kans bestond dat er ingebroken zou worden in de woning en dat het daar niet meer veilig zou zijn.

Slachtoffer van diefstal

Geschrokken doet het echtpaar wat ze gezegd wordt. Als ze even later in het hotel iets van de schrik zijn bekomen, bekruipt hen het gevoel dat er iets niet klopt. En dat ze mogelijk in de val van bankhelpdeskfraude zijn getrapt. Ze blokkeren direct hun bankrekeningen en voorkomen zo dat geld van hun rekening wordt geschreven. Ze bellen met de politie om te controleren of de inbraakwaarschuwing van hen afkomstig was. Dat is niet het geval. Kortom, hun voorgevoel klopt: ze zijn slachtoffer geworden van diefstal.

Wees gewaarschuwd

LET OP: banken komen nooit aan de deur om bankpasjes op te halen. Belt een bankmedewerker u en vertrouwt u het niet? Hang dan op en bel het nummer van de bank dat u kent. Laat nooit iemand uw pinpas ophalen of een programma op uw computer installeren. Ook zal de politie zal nooit zomaar telefonisch een waarschuwing doen dat u uw woning moet verlaten. Vertrouwt u het niet? Verbreek de verbinding en bel 112.

Getuigen en beelden gezocht

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u iets gezien of gehoord? Belt u dan met 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000. Of beschikt u over camerabeelden of wellicht beelden van een deurbelcamera van de omgeving van de Carlierstraat in Leeuwarden? Dan ontvangen we die graag. Gebruik daarvoor onderstaand formulier en vermeld het nummer 2023154938