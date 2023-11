OM eist forse gevangenis- en geldstraffen tegen professionele autodieven

Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) heeft gisterenmiddag bij de rechtbank Maastricht forse gevangenis- en geldstraffen geëist tegen vijf professionele autodieven die deel uitmaken van een criminele organisatie. De mannen uit Parkstad variërend in leeftijd van 22 tot 30 jaar stonden terecht op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en grootschalige autodiefstallen in de dure prijsklasse, zoals BMW, Audi en VW.

Uit het politiedossier blijkt dat de organisatie zich bezig hield met het stelen van duurdere auto’s (vaak) in Duitsland, het koud zetten van die auto’s in garageboxen en loodsen, het strippen van die auto’s en het doorverkopen of doorleveren van de auto-onderdelen.

Encrochatberichten

Het OM presenteerde op zitting een aaneenschakeling van bewijs tegen de vijf. Een groot deel van het bewijs berust op Encrochatberichten over criminele activiteiten uit speciaal geprepareerde cryptotelefoons. Daarvan is algemeen bekend dat uitsluitend criminelen er gebruik van maken.

Parkstadbende

Ruim vijf jaar geleden stonden twee van deze vijf verdachten ook al terecht voor het stelen van dure auto’s en werd hen onder meer verweten dat zij deelnamen aan een criminele organisatie, die de media omschrijft als de ‘Parkstadbende’. Deze beide verdachten (samen met de drie anderen) zijn dat in feite blijven doen sinds het vonnis van juni 2018. “Weliswaar zat een van de verdachten sinds het vonnis grotendeels vast, maar dat weerhield hem er niet van om vanuit zijn cel door te gaan met het aansturen van anderen. Bovendien nam zijn broer de honneurs waar”, zo lichtte de officier van justitie toe op zitting. Het gaat om een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband, gericht op het plegen van misdrijven, waarin ieder zijn eigen rol had. Een organisatie die zich bezig hield met voornamelijk diefstal en heling van auto’s. Twee van de vijf verdachten hielden zich daarnaast bezig met de handel in verdovende middelen.

‘Kanon’

De officier van justitie: “Het is onthutsend om te lezen met hoeveel gemak er gesproken wordt over auto’s ‘pakken’. Alsof je een auto gewoon mag meenemen. De verdachten verkennen en struinen internet af. Daarnaast verzamelen zij adressen en geven deze door aan de uiteindelijke stelers. Soms vier adressen per nacht. Eigen initiatief wordt ook beloond: als je onderweg een ander ‘kanon’ tegenkomt, pak je die ook. Even onthutsend is het om te zien op welke schaal dit gebeurde in onze grensregio.”

De uitvoerende medewerkers van de bende hoorden grotendeels voorwaardelijke straffen tegen zich eisen. Zij hoeven wat het OM betreft niet meer terug de cel in. De geëiste straffen tegen de overige verdachten liepen uiteen van veertig maanden tot ruim zes jaar cel. Ook eiste het OM geldboetes van 20.000 euro tot 50.000 euro.

Het strafproces wordt volgende week voortgezet met de pleidooien van de advocaten.

