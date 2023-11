OM eist taakstraf en verbeurdverklaring waterscooter na dodelijk ongeluk in Friesland

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een taakstraf van 180 uur geëist tegen een 41-jarige man uit de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook wil het OM dat zijn waterscooter verbeurd wordt verklaard en dat zijn vaarbewijs een jaar wordt ingenomen. Hij wordt verdacht van dood door schuld, omdat hij op 19 juli 2022 met die waterscooter op de Geau, tussen IJlst en Sneek, een ongeluk heeft veroorzaakt. Daarbij kwam een 49-jarige man uit de gemeente Súdwest-Fryslân om het leven.

Volgens het OM zijn het slachtoffer en de verdachte onnodig hard en dicht langs elkaar gevaren. Daardoor kon, nadat de waterscooter van het slachtoffer was stilgevallen, de verdachte niet meer op tijd reageren, waardoor een botsing onvermijdelijk was.

Hoge snelheid

De verdachte had volgens het OM ook meer rechts aan moeten houden op het water en naar rechts moeten uitwijken om een aanvaring te voorkomen. Hoewel de exacte snelheid waarmee gevaren is niet is vastgesteld, zijn er wel meerdere getuigen die verklaren dat de waterscooters met een veel te hoge snelheid voeren. Opvallend is dat de verdachte eerder op de dag al een boete kreeg vanwege te hard varen.

Onvoorzichtig handelen

De officier van justitie vindt dat een schipper, en dus ook een bestuurder van een waterscooter, alle voorzorgmaatregelen moet nemen om een veilige scheepvaart te bevorderen en te bewerkstelligen. “Met hoge snelheid, al springend over de eigen en andermans hekgolf, rakelings langs elkaar varen (…) is onvoorzichtig en in strijd met de norm.” Hij verwijt hem behoorlijk onvoorzichtig handelen. “Hij had echt anders kunnen en moeten handelen.”

Andere aanvaring

Naast dit ongeluk staat de verdachte ook terecht voor een veroorzaken van een botsing op het Heegermeer op 15 mei 2022. Daarbij is hij volgens de officier met zijn waterscooter tegen een houten speedboot aangevaren. De aanvaring vond zijn oorsprong in het feit dat de verdachte over de hekgolven van de boot wilde springen. Uiteindelijk voer hij er tegenaan. Ook viel hij van zijn waterscooter. Daarna klom hij weer op het voertuig en voer zonder zich te identificeren weg.

Asociaal

Hoewel niemand deze ongelukken heeft gewild en een vriend van hem om het leven is gekomen, neemt de officier van justitie het de verdachte wel kwalijk. “Beide delicten zijn namelijk puur asociaal gedrag. Als verdachten met dit gedrag wegkomen, dan bevordert dat het gevoel van onaantastbaarheid, dat de regels niet voor hun gelden en worden zij in hun asociale gedrag versterkt.”

Daarom eist de officier naast een taakstraf, de verbeurdverklaring van de scooter en een vaarverbod van een jaar ook een geldboete van 700 euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Beeld: ©Mediatheek Rijksoverheid

