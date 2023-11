OM eist 14 jaar gevangenisstraf tegen 32-jarige vrouw die bewoner in zijn huis doodstak

Tegen een 32-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is vandaag 14 jaar cel geëist voor doodslag. Ze wordt ervan verdacht op 23 december 2022 een 36-jarige inwoner van Hoogvliet in zijn woning aan de Zilverschoon te hebben doodgestoken.

Het slachtoffer drinkt die avond thuis iets met een goede bekende. Als de vriend weer naar huis gaat, laat de man de vrouw bij hem op bezoek komen. Dat bezoek eindigt in de gruwelijke dood van de man. Er ontstaat een ruzie waarbij de man vele malen gestoken wordt en daardoor overlijdt.

Als familieleden geen contact met hem kunnen krijgen, vragen ze op Tweede Kerstdag aan bekenden van het slachtoffer om een kijkje te nemen bij zijn woning om te kijken wat er aan de hand is. Deze vrienden vinden in de woonkamer zijn levenloze lichaam en bellen direct de politie. Direct start de recherche een grootschalig onderzoek om de dader op te sporen. Binnen enkele dagen wordt de vrouw als verdachte aangehouden.

Noodweer

De verdachte verklaart dat ze uit noodweer handelde omdat het slachtoffer haar had gedrogeerd met een hallucinerende pil en vervolgens met een mes belaagde. Hij zou zelf ook een pil hebben genomen. Uit onderzoek is volgens het OM gebleken dat dit verhaal ongeloofwaardig is. Het lichaam van de man was zwaar toegetakeld en kort nadat ze de woning aan de Zilverschoon verliet belde ze met een vriendin om gedetailleerd te vertellen wat ze had gedaan. Dit gesprek werd opgenomen door de vriendin. Ook toxicologisch onderzoek bij zowel het slachtoffer als de verdachte toont aan dat er die avond geen sprake is geweest van gebruik van pillen of andere hallucinerende middelen.

Nooit meer hetzelfde

Volgens de officier van justitie gaat het om een zeer ernstig feit dat diepe sporen heeft achtergelaten bij de nabestaanden van het slachtoffer. “Kerst zal voor de nabestaanden van het slachtoffer nooit meer hetzelfde zijn, net zoals de rest van hun leven. Hen is onherstelbaar en onvoorstelbaar leed toegedaan. Hun zoon, broer en vriend is overleden. En niet zomaar, maar op een gruwelijke wijze is hij om het leven gebracht door deze verdachte. Ze stak en bleef steken, ingegeven door woede. Gezien de ernst van het misdrijf is slechts ruimte voor een gevangenisstraf van lange duur.”

