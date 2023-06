Explosie bij winkel Boskoop

De politie kreeg rond 05.00 uur een melding dat een harde knal was gehoord in de omgeving van de Linnaeusweg. De knal was ook gehoord door agenten die elders in Boskoop waren. Bij de winkel aangekomen, troffen zij een zwaar beschadigde winkelruit aan. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart. Zo worden er camerabeelden uitgekeken, volgt er een uitgebreid buurtonderzoek en doen forensisch specialisten onderzoek bij de winkel.

Politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar mensen die informatie hebben die van belang kan zijn voor het onderzoek. Heeft u wat gezien of heeft u beelden van de omgeving van de Linnaeusweg ? Neem dan contact op via de opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van het onderstaande tipformulier.