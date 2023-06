Getuigen zedenmisdrijf Noorder IJplas gezocht

Rond 16.35 uur maakt de vrouw een wandeling in het natuurgebied. Op een gegeven moment passeert ze een man die op de grond zit. Niet veel later merkt het slachtoffer dat er iemand achter haar aan loopt. Het blijkt dezelfde man te zijn. De man komt op het slachtoffer af en ze roept direct meerdere malen dat hij weg moet gaan. Maar de man doet dat niet, in tegendeel, hij pakt de vrouw hardhanig beet. Er ontstaat een worsteling tussen de twee, de man weet het slachtoffer naar de grond te duwen. Vervolgens pleegt de man seksuele handelingen bij de vrouw. Ze roept om hulp en na een tijdje stopt de man. Hij loopt weg richting Zaandam en het ontdane slachtoffer schakelt de politie in.