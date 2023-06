Politie neemt crossmotoren in beslag

Op het bouwterrein bleken een aantal personen aan het barbecueën te zijn. Ze bevonden zich op een terrein dat verboden is voor onbevoegden. Agenten schreven daarom 9 bekeuringen uit voor deze overtreding. Ook werd er een automobilist die van het bouwterrein wegreed staande gehouden. Op een aanhanger achter zijn auto stonden twee crossmotoren. Deze zouden eerder op de dag gebruikt zijn om mee te crossen op het bouwterrein. De politie heeft de motoren in beslag genomen. Ze stonden op naam van een man uit Den Haag. De politie houdt het bouwterrein in de gaten. Als er opnieuw motorcrossers betrapt worden zullen ook hun motoren in beslag worden genomen.