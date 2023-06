Zeven actievoerders aangehouden snelweg Den Haag

Extinction Rebellion hield om 12.00 uur een persconferentie op de Prins Clauslaan op de hoek van de Theresiastraat boven de tunnelbak van de A12. Rond 12.15 uur liepen zeven personen van beide kanten de A12/Utrechtsebaan op en voerden daar korte tijd actie en brachten graffiti aan. Hierdoor ontstond een gevaarlijke situatie. De actievoerders zijn aangehouden voor het lopen op de snelweg. Voor de vernieling door de zes personen die de leuzen aanbrachten, zal om strafvervolging worden verzocht bij het Openbaar Ministerie. De leuzen moeten door professioneel bedrijf worden verwijderd. De gemeente probeert de kosten te verhalen op de actievoerders.

Politie treedt op bij strafbare feiten

Demonstreren is een grondrecht en wordt door de gemeente Den Haag gefaciliteerd. Maar het demonstratierecht is geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten. Zeker als de veiligheid van anderen in gevaar wordt gebracht en er vernielingen worden aangericht, kan de overheid niet anders dan optreden. Het politieoptreden is er altijd op gericht de-escalerend te werken.