OM eist gevangenisstraf voor twee overvallen in Hengelo

In de Nettorama aan het Apolloplein in Hengelo vindt op 2 februari dit jaar een overval plaats: een man loopt de supermarkt in, haast zich met versnelde passen naar een kassa en graait geld uit een openstaande kassalade. Omstanders weten hem naar de grond te werken en te overmeesteren. ‘I have a knife’, roept hij nog, maar niet veel later voeren politieagenten de man af.

Enkele dagen daarvoor, op 28 januari rond half 5 in de middag, is het raak in de Hema aan de Ootmarsumstraat: een man loopt, wederom gehaast en met zijn gezicht bedekt, de winkel binnen. De overvaller bedreigt een medewerker met een schilmes en dwingt hem geld af te geven. De buit bedraagt ongeveer 500 euro.

Volgens het Openbaar Ministerie gaat het hier, dat blijkt onder meer uit analyses van camerabeelden, om één en dezelfde persoon. Het OM eiste vandaag in de rechtbank in Almelo 48 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, tegen een 34-jarige verdachte uit Almelo voor twee diefstallen met geweld.

De officier van justitie in haar requisitoir: “Wat ik extra kwalijk vind is dat verdachte het ook nog eens gedaan heeft ten aanzien van jonge meisjes achter de kassa. Beiden waren 17 jaar oud. En ten aanzien van de Nettorama leek hij, gelet op zijn eigen verklaring, dit juist als ‘makkelijke factor’ te zien om het feit te plegen. Het feit dat deze feiten te midden van het winkelend publiek zijn gepleegd weeg ik ook extra zwaar.”

De Almeloër is in het verleden al eens veroordeeld voor een woningoverval en moet zich ook verantwoorden voor twee recente winkeldiefstallen, uit een supermarkt en een bouwmarkt. Daarom is volgens het OM een lange gevangenisstraf passend: “Ik denk, gelet op het strafblad van meneer, gelet op het feit dat het om twee overvallen en twee winkeldiefstallen gaat, dat hij tenminste eerst nog een langer gedeelte in detentie dient door te brengen.”