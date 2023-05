Kroongetuige zwembadmoord Marum vervolgd voor meineed

Het OM heeft besloten de kroongetuige in de zaak die bekend staat als ‘de Zwembadmoord’ Marum uit 2012 te vervolgen voor meineed.

Door de kroongetuige zijn onder ede verklaringen afgelegd. Dit gebeurde op 9 december 2020 bij de rechter-commissaris en op 17 februari 2022 bij de inhoudelijke behandeling door de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Groningen.

In deze verklaringen ging het onder andere over zijn sms- en telefoonverkeer met een van de verdachten in de zaak. Bij die verklaringen heeft hij telefoons overgelegd met berichten. Die berichten bleken voor een deel vals te zijn. De kroongetuige heeft in 2022 ter zitting toegegeven dat hij een deel van deze berichten heeft vervalst om zijn verklaringen kracht bij te zetten.

Het OM heeft besloten de kroongetuige te vervolgen voor meineed (artikel 207 Wetboek van Strafrecht). De zaak zal worden behandeld op de MK Groningen van 4 oktober 2023 te 09.00 uur.