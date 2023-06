Verdachte aangehouden in onderzoek naar straatroof 15-jarige jongen

Het slachtoffer fietste in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni vanuit Leusden naar Amersfoort over het Jaagpad. Toen het slachtoffer door het fietstunneltje onder de A28 reed, werd hij ineens aangevallen door zo’n vijf jongeren. Het slachtoffer werd van zijn fiets geschopt en in elkaar geslagen. De jongen werd vervolgens beroofd van zijn telefoon, fiets en enkele andere persoonlijke eigendommen. Hierna renden de jongeren in onbekende richting weg.

Eerste aanhouding

Uit een ander onderzoek is gebleken dat een 17-jarige jongen uit Amsterdam mogelijk betrokken is geweest bij deze beroving. Hij is in de nacht van zondag 18 op maandag 19 juni gearresteerd en zit momenteel nog in hechtenis. Donderdag 22 juni wordt de verdachte voorgeleid.

Onderzoek gaat door

Het onderzoek na deze aanhouding stopt niet. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Heeft u meer informatie over wat zich in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni rond op het Jaagpad heeft afgespeeld of heeft u camerabeelden en dit nog niet gedeeld met de politie? Laat het ons weten en bel de politie via 090-8844. U kunt ook uw informatie via onderstaand tipformulier invullen.