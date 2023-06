Drugs tussen bloembollen en bananen

De Douane heeft woensdag 21 juni verdeeld over drie containers in totaal 127 kilo cocaïne aangetroffen in de Rotterdamse haven. De straatwaarde van de coke is zo’n 9,5 miljoen euro.

De drugs zaten verstopt in twee containers met bloembollen uit Nieuw-Zeeland die via Panama in Rotterdam waren aangekomen. De drugs is zeer waarschijnlijk in Panama in de container gestopt.

Ook in een container met bananen uit Guatamala, die via een tussenstop in Panama richting Rotterdam kwam, werd drugs aangetroffen. In alle gevallen zaten de verdovende middelen in de koelmotor van de container verstopt.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.