Partijen drugs van 1082 en 206 kilo onderschept in Rotterdamse haven

De Douane heeft op 12 en 14 maart 2023 twee partijen van respectievelijk 1082 en 206 kilo onderschept in de Rotterdamse haven.

De partij van 1082 kilo werd in een container aangetroffen die vol zat met jute zakken en tassen en was afkomstig uit Colombia. De partij van 206 kilo werd ontdekt in een uit Guatamala afkomstige container met bananen. De container is via Panama naar Rotterdam verscheept.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. Vanwege onderzoeksbelangen kunnen de details over deze vondst nu pas bekend gemaakt worden.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.