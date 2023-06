Yamada na testigunan di aksidente

Alrededor di 11 or di anochi riba djasabra 10 di yüni, un aksidente a tuma lugá na altura di Subi Blanku riba Kaminda di Rincon. Un outo pa motibunan deskonosí a bai dal den un palu di lus i resultá despues den un pida mondi kantu di kaya. Na yegada di e patruya na e sitio, no a topa ku shofùr di e vehíkulo. E pasahero tabata heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Polis ta hasi un yamada na kualke persona ku por a mira e outo Toyota Vitz, koló kòrá kimá sea promé òf na momentu ku e aksidente a sosodé, pa tuma kontakto ku polis riba e number 715 8000, 911 òf via di e number di tep anónimo 9310.

__________________________________________________________________________________

Oproep getuigen aanrijding

Op zaterdag 10 juni vond rond 23:00 uur een eenzijdige aanrijding plaats ter hoogte van Subi Blanku op de Kaminda Rincon. Een auto reed om nog onbekende reden tegen een lantaarnpaal aan en belandde in het struikgewas langs de weg.

Bij aankomst van de politie op de locatie werd de bestuurder niet aangetroffen. De bijrijder was gewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

De politie doet een oproep om contact op te nemen met de politie aan iedereen die de auto, een donkerrode Toyota Vitz, heeft gezien voor en/of tijdens de aanrijding. Contact opnemen kan via 715 8000, 911 of via de anonieme tiplijn 9310.

__________________________________________________________________________________

Call on witnesses of collision

On Saturday, June 10th , around 11PM, a single-vehicle collision occurred near Subi Blanku on the Kaminda Rincon. A car drove into a lamppost for unknown reasons and ended up in the bushes along the road.

The driver was not found when the police arrived at the location. The co-driver was injured and was taken to hospital by ambulance for medical treatment.

Police are calling on anyone who saw the car, a dark red Toyota Vitz, before and/or during the collision, to contact the police. You can contact us via 715 8000, 911 or via the anonymous tip line 9310.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.