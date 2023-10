Broers proberen hun zwager te vermoorden

De mannen hadden op 22 januari hun zus en haar dochtertje het huis uit gelokt en zouden haar een half uur later weer ophalen. In dat half uur gingen ze terug naar de woning en leefden zich volledig uit op hun zwager. De man werd meteen bij binnenkomst in een wurggreep genomen en verloor het bewustzijn. Toen hij bij kwam, was zijn hele gezicht afgeplakt met duct tape en kon hij nog nauwelijks adem halen. Hij werd meerdere keren geschopt en geslagen, verloor opnieuw het bewustzijn, en werd toen wakker vastgebonden aan de trapleuning met een riem.

De broers haalden hun zus weer op en zetten haar voor de deur van haar woning af. De mannen waarschuwden nog dat ze misschien beter niet haar dochtertje mee naar binnen kon nemen. “Ze wílden dat ze haar partner hangend aan de trap zou vinden,” zei de officier van justitie op zitting. “Er was van tevoren over nagedacht.”

Niet eens een gesprek

De broers hadden gehoord dat hun zwager vijftien jaar geleden een andere zus zou hebben misbruikt. En ze meenden dat ze hem een lesje moesten leren. “Er werd niet eens de moeite genomen een gesprek te starten,” stelde de officier van justitie. Het slachtoffer werd meteen gewurgd, verdachten hadden vooraf ook op internet gezocht hoe dit moest. De duct tape hadden ze meegenomen, net als de riem. Hun zus werd met een smoes het huis uit gelokt, voor een “verrassing”. Alles duidt erop dat het zorgvuldig was gepland.

Met het meermaals trappen en slaan tegen het hoofd, het wurgen, het afplakken van de luchtwegen, hadden de broers ook de intentie om het slachtoffer te doden. Met een vooropgezet plan. Poging tot moord, dus, vond de officier van justitie. En daar zijn ze alle drie even verantwoordelijk voor. “Alle drie zeggen ze dat het enorm uit de hand is gelopen, maar niemand vertelt wat er nu precies is gebeurd en wie welk geweld heeft toegepast. Maar eerlijk gezegd doet dat er ook helemaal niet toe.”

Het Openbaar Ministerie eiste tegen elk van de broers 7 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van poging tot moord. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.