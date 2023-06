3 vuurwapens van straat en 5 aanhoudingen

Agenten zien een voertuig rijden die hen opvalt. De auto stopt bij een woning aan de Paradijslijn. De inzittenden gaan de woning in. De agenten checken het huisadres en het kenteken binnen de politiesystemen. Daaruit blijkt als snel dat er mogelijk een persoon aanwezig in de woning zou zijn die nog gesignaleerd stond om aangehouden te worden. Niet lang erna gaat de politie de woning in en treffen daar vijf mannen en drie vuurwapens. De gesignaleerde man blijkt niet in de woning aanwezig te zijn. De vijf mannen (26, 32, 34, 34, 36) uit Albanië zijn aangehouden. Drie vuurwapens, een geluidsdemper, geld, meerdere gegevensdragers, een duur horloge, sieraden en een voertuig zijn in beslag genomen.

Vuurwapen tipgeld

Vuurwapenbezit leidt tot gebruik van vuurwapens waarbij slachtoffers kunnen vallen. Om (vuurwapen)geweld in Rotterdam terug te dringen is één van de maatregelen een beloning voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens. Een tipgever kan daarvoor maximaal 750 euro krijgen.

Heb jij een tip over een vuurwapen? Bel dan met Team Criminele Inlichtingen (TCI). Deze afdeling gaat zeer vertrouwelijk om met de gegevens van de melder. De hoofdofficier van justitie bepaalt uiteindelijk of de tipgever met maximaal 750 euro wordt beloond.