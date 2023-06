– URGENTE – Kralendijk

Polis ta pidi buskeda urgente di e hòmber Leonard Boezem. Awe, djamars 27 di juni 2023, Leonard a sali kas alrededor di 6 or di mainta i no a presentá na boka di trabou.

Leonard ta kore den un outo marka Mazda Verisa kolo kòrá-maron, numerá B-14927.

Polis ta pidi un i tur ku por a mira Leonard of e outo, of ku por tin mas informashon tokante paradero di Leonard pa tuma kontakto mesora ku polis via 715 8000, 911 of via e liña di tep anónimo 9310.

