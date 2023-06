Flitspalen Benoordenhoutseweg Den Haag gaan aan

Wie te hard of door rood rijdt op de Benoordenhoutseweg bij de Laan van Clingendael in Den Haag, krijgt binnenkort een boete. Vanaf maandag 3 juli gaan twee flitspalen aan op de oversteekplaats. De gemeente Den Haag, de politie en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor aanpassen en dat de verkeersveiligheid op de Benoordenhoutseweg verbetert.

De flitspalen staan ter hoogte van de Laan van Clingendael bij de oversteek, en handhaven op de maximum snelheid van 50 km/u en het negeren van rood licht. Het Openbaar Ministerie besloot de flitspalen op verzoek van de gemeente Den Haag en de politie te plaatsen. Op de Benoordenhoutseweg wordt vaak te hard en door rood gereden en er gebeuren regelmatig ongevallen.

De Benoordenhoutseweg is een belangrijke ontsluitingsweg en onderdeel van de binnenring van Den Haag. De maximumsnelheid is 50 km/uur. De voetgangersoversteek bij de Laan van Clingendael wordt intensief gebruikt en maakt onderdeel uit van de wandelroute tussen het Haagse Bos en Landgoed Clingendael. De oversteek wordt ook veel gebruikt door scholieren die het fietspad door het Haagse Bos gebruiken om van en naar school of de stad te fietsen. Er staan verkeerslichten bij de oversteekplaats.

Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid. De flitspalen zijn al een tijd geleden geplaatst. In de afgelopen periode zijn de flitspalen getest. Vanaf 3 juli krijgen alle overtreders een boete. Flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie is verbeterd. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is.

