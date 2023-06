Minister Javier Silvania

Op woensdag 28 juni heeft de Minister van Financien de Nota van Wijziging van de Algemene Landsverordening Douane en Accijnzen, de ALDA, aan de Ministerraad aangeboden. De ALDA moderniseert de douane- en accijnswetgeving en bundelt de verschillende landsverordeningen die hierop betrekking hebben in een algemene landsverordening. De ALDA werd oorspronkelijk in 2016 aan het parlement aangeboden. Daarna is het ontwerp blijven liggen. Minister Silvania heeft nu besloten om het traject van de ALDA af te ronden, in het belang van zowel de douane organisatie als het bedrijfsleven. De ALDA voldoet aan de meest recente internationale standaarden van verdragen waar Curacao bij aangesloten is. Lokaal zal de ALDA een belangrijke verbetering zijn op het gebied van rechtszekerheid, zowel voor de Douane organisatie als voor het bedrijfsleven, doordat rechten en plichten duidelijker worden omschreven, van de aangifte en de berekening van de verschuldigde belasting en invoerheffingen tot bezwaar en beroep. De ALDA verbetert ook de mogelijkheden van digitale communicatie tussen Douane en importeurs, zowel bij aangifte als controle, , maakt het mogelijk om met behulp van pre-arrival aangifte het invoerproces sneller te laten verlopen, en maakt het mogelijk dat bedrijven kunnen worden aangewezen die hun administratie, beveiliging en interne controle op orde hebben, en daarom op vereenvoudigde wijze goederen zullen kunnen in- of uitvoeren hetgeen tot kostenbesparing zal leiden. Tot slot wordt de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen voor bijvoorbeeld geschonken goederen voor charitatieve en sportorganisaties verruimd.

