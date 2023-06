Minister Javier Silvania AANGEPAST PERSBERICHT

Het Advent ziekenhuis ontvangt liduiditeitsondersteuning om de zorg te kunnen waarborgen.

Het Advent ziekenhuis is een belangrijke schakel in de ziekenhuiszorg van Curacao. Recentelijk is Advent ziekenhuis ook aangewezen als oogheelkundig kliniek. Het Advent ziekenhuis kampt echter met een acuut liquiditeitstekort. Met dit akkoord probeert de Minister buiten de rechtszaal (Hoge Raad) het geschil tussen het Land en het Advent over het SVB tarief op te lossen

Om de zorg te waarborgen is overeengekomen dat het Advent ziekenhuis een liquiditeitsvoorschot van NAf 13,24 miljoen ontvangt.

Het bedrag van NAf 13,24 miljoen is als volt opgebouwd:

Bedrag

Omschrijving

NAf 4 miljoen

Het reeds door het Land te veel betaalde bedrag van NAf 4 miljoen, waarover in eerste aanleg vonnis is gewezen, mag door het Advent ziekenhuis worden gehouden.

NAf 1,6 miljoen

Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van een mammografie-apparaat (NAf 600,000) en een CT-scan (NAf 1 miljoen).

NAf 1,8 miljoen

Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van overige, in samenspraak met de Inspecteur-generaal Volksgezondheid en de Minister van GMN te bepalen, benodigde apparaten.

NAf 1,04 miljoen

Dit bedrag is bestemd voor de sanering van een deel van de belastingschuld van Advent (per heden NAf 3,2 mln.).

Het Advent ziekenhuis ontvangt een eenmalige bijdrage van NAf 1,04 miljoen wat besteed moet worden aan de betaling van een deel van de achterstallige belastingen. Tevens dient het restant van de huidige betalingsregeling van de belastingschuld tijdig door Advent ziekenhuis te worden nagekomen.

NAf 4,8 miljoen

Het Advent ziekenhuis ontvangt een maandelijks voorschot van NAf 1,2 miljoen, gedurende 4 maanden in afwachting van de resultaten van het lopende doelmatigheidsonderzoek.

NAf 13,24 miljoen

Totaal liquiditeitsvoorschot

Bij het bepalen van de voorschottranches is rekening gehouden met de liquiditeitsbehoefte van het Advent ziekenhuis in 2023.

Aan de uitbetaling van de voorschottranches zijn verder de volgende voorwaarden gesteld:

1. Dat Advent een deel van de wachtlijst van CMC zal overnemen in overeenstemming met de aanwijzing van de Inspecteur-generaal Volksgezondheid. Hiermee wordt een nog niet te kwantificeren omzetstijging voor Advent ziekenhuis verwacht;

2. Dat gedurende het hele jaar 2023 de zorg niet mag worden stopgezet;

3. Dat de liquiditeitsvoorschotten enkel mogen worden aangewend ter betaling van de noodzakelijke zorgkosten en de zaken die in de liquiditeitsvoorschotovereenkomst zijn opgenomen;

4. Dat SOAB wordt ingezet om vooraf de besteding van de voorschotten te controleren (met behulp van de maandelijks in te dienen crediteurenlijst en bijbehorende facturen), waarbij alle door SOAB gevraagde relevante informatie tijdig en volledig wordt verstrekt door de algemeen directeur van Advent ziekenhuis;

5. Dat het Advent ziekenhuis maandelijks een geactualiseerde liquiditeitsprognose indient;

6. Dat de cassatieprocedure in vervolg op de eerder ten voordele van het Land gewezen vonnis door de algemeen directeur van Advent ziekenhuis wordt aangehouden.

Met deze overeenkomst heeft het ministerie van GMN een oplossing gecreëerd voor het nijpende liquiditeitstekort van het Advent ziekenhuis en een bijdrage geleverd aan de waarborging en uitbreiding van de zorg.

