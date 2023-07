Minister Javier Silvania Nieuwsbericht – 2 juli 2023

De politieke oppositie heeft ervoor gezorgd dat de LNT ook geldt voor de CMC

In de sociale media en in de pers wordt de laatste dagen veel aandacht besteed aan de Landsverordening normering topinkomens Curaçao (hierna: “LNT”) en wordt gespeculeerd welke regering of politieke partij de Curaçao Medical Center (hierna: “CMC”) op de lijst van overheidsgelieerde entiteiten heeft geplaatst waarvoor de LNT van toepassing is. Aanleiding is de problematiek die is ontstaan met de medisch specialisten die werkzaam zijn bij het CMC, omdat zij niet gekort willen worden op hun salarissen als gevolg van de op 21 december 2022 in werking getreden LNT (P.B. 2022, no. 133). De specialisten hadden zich verenigd in de Landelijke Vereniging van Medische Professionals in Dienstverband Curaçao (hierna: “LVMPiD”).

Normering van de topinkomens van de overheidsgelieerde entiteiten stond al jaren op de agenda: • Op 15 september 2015 wordt de ontwerp-Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten(zittingsjaar 2015-2016-075) door de toenmalige-regering ter goedkeuring aan de Staten aangeboden. De normering van de topinkomens maakte in eerste instantie onderdeel uit van deze landsverordening.

• Op 8 juni 2021 wordt door de voormalige PAR-MAN-PIN coalitie een Tweede nota van wijziging (No. 7) op de ‘Landsverordening eerste tranche overheid gerelateerde entiteiten’ (zittingsjaar 2020-2021-187) ter goedkeuring aangeboden aan de Staten. De aanbieding is ondertekend door de toenmalige Minister van Algemene Zaken, de heer Ruggenaath en de toenmalige Minister van Financiën, de heer Gijsbertha. In deze Tweede Nota van wijziging wordt CMC expliciet toegevoegd aan de lijst van overheidsgelieerde entiteiten (Bijlage 2 van de landsverordening).

De opname van CMC als overheidsgelieerde entiteit luidt als volgt: “Onderdeel B: In Bijlage 2 wordt Curaçao Medical Center aan de bijlage gevoegd.”

De toelichting van de Tweede Nota van wijziging op de opname van CMC als overheidsgelieerde entiteit luidt als volgt:

“Verwezen wordt naar de Memorie van Antwoord, Zittingsjaar 2020-2021-187, pagina 11. De MAN-fractie vraagt waarom Curaçao Medical Center (hierna: CMC) niet opgenomen is op één van de bijlagen behorende bij het ontwerp. De regering geeft als antwoord op de vragen van de MAN-fractie dat CMC op de bijlage geplaatst zal worden middels de nota van wijziging. De wijziging zoals voorgesteld in Onderdeel B voorziet hierin en bevat dus het voorstel om CMC op bijlage 2 te plaatsen. Duidelijkheidshalve wordt een Gewijzigd Ontwerp aan de Staten ingediend”

Deze ontwerplandsverordening is de basis geweest voor de huidige op 21 december 2022 in werking getreden LNT evenals de in de bijlagen opgenomen lijst met overheidsgelieerde entiteiten, waaronder het CMC.

In de begripsbepaling voor een overheidsgelieerde entiteit is in artikel 1, onderdeel a van de LNT het volgende opgenomen:

“In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder overheidsgelieerde entiteit: 1. een bij of krachtens landsverordening ingestelde rechtspersoon als bedoeld in bijlage 1 bij deze landsverordening; 2. een instelling die voor meer dan vijftig procent rechtstreeks door het land Curaçao wordt gesubsidieerd of bekostigd als bedoeld in bijlage 2 bij deze landsverordening. Onder bekostigen wordt tevens verstaan een indirecte subsidie, waaronder inkomsten verkregen met overheidseigendommen; 3. dan wel een vennootschap of stichting als bedoeld in de Landsverordening corporate governance en voorkomende op bijlage 2 of 3 van deze landsverordening.”

Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft in haar vonnis in kort geding van 14 juni 2023, met Zaaknummer: CUR202301471, bevestigd dat de LNT een overheidgelieerde entiteit is en dat de LNT normen voor alle medewerkers met onder andere een dienstverband bij een overheidsgelieerde entiteit geldt. Hierdoor gelden de LNT normen ook voor de specialisten in loondienst van het CMC.

Het feit dat de voorzitter van LVMPiD en tevens voorzitter van de PAR, de heer Berry, zich niet kan vinden met hetgeen in de huidige wetgeving is vastgesteld kan niet aan de huidige regering worden toegerekend.

Het CMC is zoals gezegd op 8 juni 2021 door het PAR-MAN-PIN Kabinet Ruggenaath toegevoegd als overheidsgelieerde entiteit in bijlage 2 van de LNT, en hierdoor zijn ook de inkomens van de specialisten onderhavig aan de normering van het topinkomen zoals vastgesteld in de LNT.

Het Kabinet Pisas II heeft bestuurlijke continuïteit gegeven aan het wetgevingsproces dat door de vorige regering is ingezet en met Nederland is overeengekomen als voorwaarde voor het verkrijgen van liquiditeitssteun.

