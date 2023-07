Minister Javier Silvania

Boletin di notisia – 2 juli 2023

Partidonan di oposishon a perkurá pa LNT ta aplikabel pa CMC

Último dianan, riba medionan sosial i den prensa, tin hopi atenshon ta wòrdu dediká na e Ordenansa Nashonal di standarisashon di entrada di Kòrsou, konosí komo ‘normering topinkomens Curaçao, referí na kontinuashon komo “LNT”. Tin spekulashon tokante di kua gobièrnu òf partido polítiko a pone Curaçao Medical Center (referí na kontinuashon komo: “CMC”) riba e lista di entidatnan relashoná ku gobièrnu, ku e LNT ta aplikabel p’e.

Orígen di esaki ta e problemátika ku a surgi ku e spesialistanan médiko ku ta traha na CMC, pa motibu ku nan no kier haña redukshon riba nan salario komo konsekuensia di e LNT ku a drenta na vigor dia 21 di desèmber 2023 (P.B. 2022, no. 133). E spesialistanan a uni den e Asosashon Nashonal di Médikonan Profeshonal den Servisio Laboral na Kòrsou (Landelijke Vereniging van Medische Professionals in Dienstverband Curaçao – ‘LVMPiD’)

Standarisashon di entradanan di entidatnan relashoná ku gobièrnu tabata riba agènda ya pa hopi aña kaba:

● 15 di sèptèmber 2015, e konsepto di Ordenansa Nashonal di optimalisashon di entidatnan relashoná ku gobièrnu (aña di parlamento 2015-2016-075) a wòrdu presentá na Staten pa aprobashon dor di gobièrnu di PAR. Na promé instante e standarisashon di entradanan tabata forma parti di e ordenansa nashonal aki.

● 8 di yüni 2021, e koalishon anterior PAR-MAN a presentá na Staten un di dos nota di modifikashon (No. 7) riba e Ordenansa Nashonal promé transhe di entidatnan relashoná ku gobièrnu (aña parlamentario 2020-2021-187) pa aprobashon. E konsepto a wòrdu firmá pa e Minister di Asuntunan General di e tempu ei, sr. Ruggenaath i e Minister di Finansa di e tempu ei, sr. Gijsbertha. Den e di dos Nota di Modifikashon, CMC ta wòrdu añadí eksplísitamente na e lista di instansianan relashoná ku gobièrnu (Anekso 2 di e ordenansa nashonal).

Atmishon di CMC komo entidat relashoná ku gobièrnu ta formulá di e siguiente forma:

“Parti B: Den anekso 2 Curaçao Medical Center ta wòrdu añadí na e anekso.”

E splikashon di e di Dos Nota di modifikashon riba e atmishon di CMC komo un entidat relashoná ku gobièrnu ta lo siguiente:

“Ta referí na e Memoria di Kontesta, aña parlamentario 2020-2021-187, página 11. Frakshon di MAN ta puntra pakiko Curaçao Medical Center (CMC) no ta inkluí den e anekso ku ta pertenesé na e konsepto. Gobièrnu ta duna komo kontesta riba e preguntanan di e frakshon di MAN, ku CMC lo wòrdu agregá na e anekshon pa medio di e nota di modifikashon. E modifikashon proponé den parti B ta kumpli ku esaki, i ta inkluí asina e proposishon pa pone CMC den anekso 2. Pa klaridat, ta presentá un proposishon modifiká na Staten.”

E konsepto di ordenansa nashonal aki a forma e base pa e LNT aktual, ku a drenta na vigor dia 21 di desèmber 2023, inkluso e lista di entidatnan relashoná ku gobièrnu ku ta añadí na e aneksonan.

Den un sentensia di korte di 14 di yüni 2023, kaso CUR202301471, Korte di Promé Instansia di Kòrsou a konfirmá ku e LNT ta konta tambe pa e spesialistanan ku ta den servisio di CMC, pasobra CMC ta un entidat ku ta relashoná

CMC a ser agregá komo un entidat relashoná ku gobièrnu na Anekso 2 di e LNT pa e gabinete di PAR-MAN Ruggenaath riba 8 di yüni 2021, i pa e motibu aki e entrada di e spesialistanan tambe ta kai bou di e standarisashon di entradanan manera definí den e LNT.

E hecho ku sr. Berry, e presidente di LVMPiD i por sierto tambe presidente di PAR, no por haña su mes den lokual ta stipulá den e lei aktual no por wòrdu atribuí na e gobièrnu aktual.

Gabinete Pisas II a duna kontinuidat gubernamental na e proseso legislativo ku e gobièrnu anterior a kuminsá i kumbiní ku Hulanda, komo kondishon pa haña sosten di likides.

