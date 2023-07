Kamervoorzitter bij herdenking afschaffing slavernij

1 juli 2023

In het Amsterdamse Oosterpark vond op 1 juli de jaarlijkse nationale herdenking plaats van het Nederlands trans-Atlantische slavernijverleden. Kamervoorzitter Vera Bergkamp legde samen met Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer een krans namens de Staten-Generaal.

Officiële herdenking

Sinds 2002 vindt bij het Nationaal Slavernijmonument de nationale herdenking plaats. Tijdens deze eenentwintigste herdenking hield Koning Willem-Alexander voor het eerst een toespraak. Hij bood zijn excuses aan voor het slavernijverleden. Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), sprak de aanwezigen ook toe. Vervolgens werden er verschillende kransen gelegd.

Afschaffen slavernij

De slavernij werd op 1 juli 1863 bij wet afgeschaft in de Nederlandse koloniën Suriname en het Caraïbisch deel van het Koninkrijk. Een groot deel van de tot slaaf gemaakten moest hierna nog tien jaar lang op de plantages werken. Daarom stopte de slavernij voor velen in het toenmalige Koninkrijk pas echt in 1873. Op 1 juli 2023 was dat 150 jaar geleden.

Keti Koti festival

Na de herdenking vindt traditiegetrouw het Keti Koti festival plaats, met optredens op verschillende podia. Keti Koti betekent het breken van de ketenen.

Herdenkingsjaar

Met de herdenking in het Oosterpark en het Keti Koti Festival op het Museumplein start het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Tijdens het herdenkingsjaar wordt in het hele Koninkrijk der Nederlanden door middel van evenementen en activiteiten stilgestaan bij dit verleden en de doorwerking daarvan in het leven van mensen nu

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Skype