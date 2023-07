Mariëtte Bode benoemd tot hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant

Mevrouw mr. M.B.G. (Mariëtte) Bode wordt per 1 september 2023 benoemd tot hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant.

Mariëtte Bode startte haar loopbaan bij het OM in 1996 als plaatsvervangend officier van justitie bij het Arrondissementsparket Rotterdam. In 2005 werd zij daar senior officier en teamleider. Van 2011 tot 2014 was zij vervolgens afdelingshoofd Beleid & Strategie bij het Arrondissementsparket Den Haag. In 2014 maakte Mariëtte Bode de overstap naar het Ressortsparket waar zij werd benoemd tot advocaat-generaal en afdelingshoofd Legal Office (RP vestiging Den Haag) en in 2018 tot landelijk hoofdadvocaat-generaal van het Ressortsparket.

Mariëtte Bode volgt bij het Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant Margreet Fröberg op, die per 1 mei 2023 gestart is als hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket Den Haag.

