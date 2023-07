20 jaar CUMAFE

De Curaçao Martial Arts Federation (CUMAFE) werd opgericht op 7 juli 2003 onder voorzitterschap van oud-wereldkampioen karate Dudley Josepa.

CUMAFE is een non-profit organisatie en stelt zich ten doel de regulering, facilitering en beoefening van vechtsporten op Curaçao in de ruimste zin des woord te bevorderen.

Het eerste bestuur van CUMAFE bestond uit; Dudley Josepa (voorzitter), Glenn Rijker (vicevoorzitter), Sultan Saab (penningmeester), Humberto Gonzalez (secretaris), Eldred Deterville (tweede penningmeester), Edwin Baas (tweede secretaris) en Raul de Windt (commissaris).

Het huidige bestuur bestaat uit; Jonathan Symor (voorzitter), Edwin Baas (vicevoorzitter), Redferne Regales (penningmeester), Gregory Scharbaai (secretaris) en Elizabeth Silva Valencia (commissaris).

CUMAFE bracht diverse vechtsporten samen door het organiser van evenementen met wedstrijden en/of demonstraties in verschillende vechtsportdisiplines, waaronder; Karate, Taekwondo, Judo, Aikido, Capoeira, Jiu Jitsu, Krav Maga/KAPAP, Kung Fu/Wu Shu, Muay Thai, kickboksen, MMA (Mixed Martial Arts), BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), grappling, lucha libre (worstelen).

De laatste jaren heeft CUMAFE zich toegelegd op het toezicht houden wanneer vechtsportscholen/ organisatoren wedstrijden organiseren in Kickboxing, Thai boxing en/of MMA (Mixed Martial Arts).

Hierbij faciliteert CUMAFE met een team van scheidsrechters, juryleden, tijdwaarnemers, etc.

Hierbij zorgt CUMAFE dat de matchmaking, weging en wedstrijden volgens de regels verlopen en dat aan voorwaarden voldaan wordt zoals bijvoorbeeld aanwezigheid van een erkende en gekwalificeerde ringarts en EHBO, die voor, tijdens en na de wedstrijden de medische aspecten bewaken.

Recente voorbeelden zijn de kickboxing en MMA wedstrijden 10 juni tijdens de CuraFight Night en de Thai boxing wedstrijden op 1 juli tijdens Honor Fight. Alle scheidsrechters, juryleden en tijdwaarnemers van CUMAFE verlenen vrijwillig hun medewerking hieraan.

Edwin Baas zorgde er door zijn internationale contacten voor dat de scheidsrechters en juryleden van CUMAFE door de WMTA (World Muay Thai Association) werden opgeleid. Er vinden ook regelmatig opfriscursussen plaats.

Edwin Baas over CUMAFE; “Kort nadat ik vanuit Nederland op Curacao kwam wonen, werd ik door Humberto Gonzalez en karatelegende Dudley Josepa gevraagd of ik deel wilde uitmaken van een nieuw op te richten vereniging die verschillende vechtsporten en krijgskunsten samen zou brengen.

Ik hield en houdt sowieso van alle vechtsporten en beoefende ook veel verschillende vechtsporten zoals o.a.; karate, taekwondo, Muay Thai, kickboxing, boksen en MMA en zodoende ben ik sinds de oprichting tot heden lid van het bestuur.

Naast de vechtsport activiteiten en evenementen, zette we ons ook in voor maatschappelijke projecten en goede doelen, zoals het geven van lezingen (over discipline, gedrag, respect, eer, gevaren van drugs en alcohol, enz.), doneren van bloed, het schilderen van schoolgebouwen, etc.

Ik heb me al tijd vol passie vrijwillig ingezet voor de vechtsport en zal dit nog lange tijd blijven doen.”

Vanwege het 20 jarig bestaan, was het hoog tijd voor een actieve facebook page.

Via de facebook pagina “CUMAFE Curaçao Martial Arts Federation” kan men op de hoogte blijven van de activiteiten, dus like en/of follow deze page.

Photo attached: CUMAFE competition officials team July 1st 2023, from left to right; Roberto Davis, Edmond Lodowica, Elizabeth Silva Valencia, Redferne Regales, Edwin Baas, Willem-Jan Paardekooper and Grego Scharbaai.

