Elf jaar cel geëist voor dodelijke schietpartij op straat in Almere

Het Openbaar Ministerie heeft elf jaar gevangenisstraf geëist tegen een 19-jarige man uit Almere. Hij wordt ervan verdacht een 25-jarige plaatsgenoot dood te hebben geschoten na een ruzie op straat in Almere in november vorig jaar.

Op 3 november 2022 krijgt de politie iets na tien uur ’s avonds een melding binnen van een schietpartij in de Hildo Kropstraat in Almere. Ter plaatse treffen agenten een man aan op straat met een zware schotverwonding aan zijn hoofd. Hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dag later overlijdt.

Grootschalig onderzoek

De politie start direct een grootschalig onderzoek. Dankzij onder meer getuigenverklaringen en videobeelden van een bewakingscamera komt de verdachte in het vizier van de recherche. Op 9 november wordt hij aangehouden in het huis van een familielid in Utrecht.

Uit het onderzoek blijkt dat er zich die bewuste avond diverse mensen op straat verzameld hadden. Het slachtoffer en de verdachte hadden ruzie. Over wat daar precies de aanleiding voor was, is verschillend verklaard. Wel is duidelijk dat het slachtoffer de verdachte op een gegeven moment een tik geeft, waarna de verdachte een vuurwapen trekt. Op aangeven van omstanders bergt hij dat vervolgens weer op. Als hij kort daarna weer een tik krijgt, haalt hij het wapen opnieuw tevoorschijn en schiet hij het slachtoffer van dichtbij door het hoofd. Op de camerabeelden is te zien dat het slachtoffer vervolgens valt en dat de verdachte en de andere aanwezigen hard wegrennen.