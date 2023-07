OM eist vijf jaar cel en TBS tegen man verdacht van zedendelicten met minderjarige meisjes

De officier van justitie heeft vandaag een celstraf van vijf jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 35-jarige man uit Limburg die verdacht wordt van zedendelicten met elf minderjarige meisjes. De man zou via internet contact hebben gelegd met de meisjes en ze hebben verleid naaktfoto’s en filmpjes aan hem te sturen. Vervolgens dreigde hij de meisjes de foto’s of filmpjes openbaar te maken als ze niet meer materiaal zouden sturen.

De zaak is begonnen naar aanleiding van de aangifte van de ouders van een meisje van tien jaar oud. Hun dochtertje had bij het televisieprogramma Klokhuis in maart 2022 gezien dat er volwassenen zijn die zich online voordoen als kind. Het meisje had de volgende dag aan haar ouders verteld dat ze via social media contact had met ene ‘Tim van 15 jaar oud uit Limburg’. Toen ze haar ouders vertelde over dat contact zijn de ouders naar de politie gestapt om aangifte te doen.

Chat overgenomen

De Amsterdamse politie is vervolgens een onderzoek gestart. De politie heeft de chat van het tienjarige meisje met de verdachte overgenomen en twee weken voortgezet. Het bleek niet te gaan om een 15-jarige jongen, maar om een 35-jarige man uit Limburg. Hij werd eind maart 2022 aangehouden en zit sindsdien vast.

Op de bij de man inbeslaggenomen gegevensdragers trof de politie een grote hoeveelheid kinderporno aan: 136.000 foto’s en 31.000 filmpjes. Duidelijk werd dat de man met veel meer meisjes contact had. De politie heeft uiteindelijk elf minderjarige meisjes in de leeftijd van zeven tot en met elf jaar oud geïdentificeerd en hun ouders benaderd met de vraag of ze aangifte wilden doen. Die elf meisjes staan op de tenlastelegging vermeld.

TikTok en Snapchat

De verdachte zou via sociale media als TikTok en Snapchat contact met de meisjes hebben gelegd. Die contacten begonnen vriendschappelijk om het vertrouwen van de meisjes te winnen. Hij zou ze hebben gevraagd naaktfoto’s te sturen en ook zou hij de meisjes hebben gevraagd voor de webcam seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Vervolgens dreigde hij de kinderen de foto’s of filmpjes openbaar te maken of zichzelf iets aan te doen als ze niet meer materiaal zouden sturen.

De man wordt verdacht van ontucht met iemand onder de zestien jaar, van misleiding door zich voor te doen als minderjarige en van dwang. Hij zou de meisjes hebben aangezet tot ontuchtige handelingen en gedreigd hebben beelden openbaar te maken of zichzelf iets aan te doen als ze dat niet deden. Ook wordt hij verdacht van het bezit en vervaardigen van kinderporno. Hij zou dat materiaal tussen eind oktober 2020 tot 13 maart 2022 hebben verzameld en opgeslagen.

Roofdier

De officier in haar requisitoir: “Het is verdachte zeer kwalijk te nemen wat hij heeft gedaan. Om zijn eigen lustgevoelens te bevredigen is hij zonder enig mededogen en als een roofdier op jacht gegaan naar slachtoffers, zonder enig inlevingsvermogen wat dit voor schade aanricht bij de kinderen. Hij heeft zelfs nog het lef om bij de politie te verklaren dat ouders beter op het social media gedrag van hun kinderen moeten letten en heeft commentaar op de opvoeding van de ouders.”

Uitspraak 2 oktober.

