KABINET RUTTE IV VALT

WILLEMSTAD – Na anderhalf jaar viel op 7 juli jl. het Kabinet Rutte IV in Nederland door onenigheid binnen het kabinet over het te voeren asielbeleid. De regering van Curaçao betreurt de val van het kabinet in hoge mate, omdat dit zich heeft voorgedaan net op een cruciaal moment in de onderlinge relaties binnen het Koninkrijk.

Tijdens de regeerperiode van het Kabinet Rutte IV is er door het Kabinet Pisas II, tezamen met Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw drs. Alexandra van Huffelen, hard gewerkt aan een gemeenschappelijke agenda voor de uitvoering van de hervormingen zoals opgenomen in het Landspakket en aan de totstandkoming van een nieuwe Onderlinge Regeling voor samenwerking bij hervormingen ter vervanging van de Rijkswet COHO.

Ook heeft de regering Pisas het afgelopen jaar veel energie gestopt in de openstelling van meerdere Nederlandse programma’s, zoals het Nationaal Groeifonds, de regeling voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) en de borgstelling (garantieregeling) voor kredieten aan het midden- en kleinbedrijf (BMKB), allen gericht op de verdere ontwikkeling van een duurzame economie, alsmede op de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijssysteem middels een belangrijk digitaliseringsprogramma. Verder is er goede voortgang gemaakt in de besprekingen met de Nederlandse regering inzake het vrijmaken van de nodige middelen voor investeringen in onze fysieke infrastructuur. Ook zijn talloze andere programma’s, projecten en hervormingen, waaronder projecten met betrekking tot de energietransitie en verhoging van de kwaliteit van de publieke organisatie en dienstverlening, thans met ondersteuning van de Nederlandse regering in het kader van het Landspakket in uitvoering.

De afgelopen maanden is het Kabinet Pisas II met deze Nederlandse regering in onderhandeling inzake de herfinanciering van de Corona-leningen (van bijna NAf 1 miljard) die gedurende de COVID-19 pandemie door haar aan Curaçao zijn verstrekt. De aflossingsperiode voor die leningen loopt op 10 oktober aanstaande af en is het de bedoeling dat genoemde leningen, tegen concessionele voorwaarden, door de Nederlandse regering worden geherfinancierd. In dat kader wordt tevens onderhandeld over de nodige kredieten voor een omvangrijk meerjarig investeringsprogramma van honderden miljoenen guldens dat past binnen een meerjarig economisch kader voor Curaçao. Ook ten aanzien van de Ennia-problematiek voert het Kabinet Pisas II de nodige gesprekken met de Nederlandse regering om tot een effectieve oplossing daarvoor te komen in het belang van de polishouders. Ondanks het demissionaire karakter van het Nederlandse kabinet zal het Kabinet Pisas II nauw blijven samenwerken met het Kabinet Rutte IV aan de hiervoor genoemde lopende zaken om deze op basis van de reeds gemaakte afspraken tot een goed einde te kunnen brengen.

De regering van Curaçao is daarnaast vastbesloten om de sterke en constructieve relatie met de Nederlandse regering te behouden ten behoeve van de wederzijdse belangen en goede verstandhouding tussen de landen van het Koninkrijk. Wij zullen daarom blijven samenwerken met de Nederlandse regering om de lopende zaken zo goed mogelijk te regelen en om gezamenlijke oplossingen te vinden voor het welzijn van het Koninkrijk en onze burgers. De regering bedankt de huidige demissionaire Nederlandse regering voor haar steun gedurende de afgelopen anderhalf jaar en wenst haar veel sterkte toe in de komende overgangsperiode naar de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer toe en de samenstelling van een nieuwe regering daarna.

De Minister-President van Curaçao

G. Pisas

