E ekspanshon di aktividatnan pa Boneiru ta parti di e strategia di internashonalisashon di PSV.

Bonaire en de Nederlandse profvoetbalclub PSV gaan de komende twee seizoenen intensief met elkaar samenwerken. Zo gaat PSV onder meer Soccer School-activiteiten opstarten om kinderen kennis te laten maken met PSV Academy. Daarnaast gaat de club lokale voetbaltrainers opleiden.

De uitbreiding van activiteiten naar Bonaire is onderdeel van de internationaliseringsstrategie van PSV, die zich onder meer richt op het ontplooien van activiteiten en creëren van zichtbaarheid in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Naast de maatschappelijke en voetbalactiviteiten gaat PSV met steun uit het Brainportpartnership kennis delen over de ontwikkeling van startups en scale-up-bedrijven. In de Brainportregio is High Tech Campus Eindhoven een incubator voor nieuwe en groeiende bedrijven in de technieksector en helpt nieuwe of bestaande bedrijven bij het opstarten en door ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten.

Daarnaast biedt de incubator ondersteuning bij onder andere huisvesting, managementtraining en toegang tot financiers en netwerken. “Dit past bij de inspanningen van het openbaar lichaam Bonaire in het kader van de diversificatie van onze economie. De connectie van PSV met Brainport en hun continue streven naar ‘the next level’ past bij onze visie en is een eerste stap in de richting van een duurzame economische ontwikkeling voor Bonaire”, aldus gedeputeerde Hennyson Thielman van Economische Ontwikkeling.

Strategische keuze

Bonaire doet concrete stappen om zich maatschappelijk en economisch te blijven ontwikkelen en zoekt daarvoor actief naar samenwerkingen. Gedeputeerde James Kroon van Sport over deze samenwerking: “Het openbaar lichaam Bonaire ziet in PSV een geschikte strategische partner die de sport en het eiland een boost kan geven.” Nick de Graaf, International salesmanager van PSV geeft aan dat de club de komende seizoenen met verschillende delegaties naar het eiland reist. “Wij zijn enthousiast om met onze activiteiten bij te dragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling op het eiland.” Commercieel directeur Frans Janssen vult aan: “De keuze voor Bonaire is ook voor ons een strategische. Door deze samenwerking zullen meer mensen in aanraking komen met onze club en onze visie. Daarmee vergroten we het bereik en de impact van PSV in de wereld.”