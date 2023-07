Inspectie onderzoek Operatiekamers CMC

Als gevolg van de uitloop van OK-personeel en Vakbondsactie van CBV van enige tijd geleden, stelde de Inspectie Volksgezondheid een onafhankelijk onderzoek in naar de situatie op het OK-complex van het Curacao Medical Center. Het onderzoek is ondertussen afgerond en vastgelegd in inspectierapportage.

Uit het onderzoek is gebleken dat verschillende knelpunten die door het OK-personeel en CBV ook door andere instanties binnen het ziekenhuis worden gedragen en ervaren, met name omdat oplossingen na geruime tijd nog steeds uitbleven. Er is geen acuut gevaar voor de OK-patiëntenzorg. Wel leiden de knelpunten tot vermindering van de OK-productie en onnodige irritaties langdurige onrust onder het personeel.

De belangrijkste knelpunten die uit het onderzoek naar voren kwamen betreffen het tekort aan OK-personeel, het zich niet gehoord voelen door de Raad van Bestuur, het vaak niet op tijd klaar zijn van en tekort aan benodigde materialen, gebrek aan communicatie, de logistiek rondom de operaties en taalbarrière en tekort aan training en scholing. Het te laat starten van operaties, te laat aanleveren van patiënten voor operaties, onjuiste operatieduur aangeven. Daarnaast veroorzaken knelpunten op de afdelingen die de operatiekamers moeten ondersteunen ook problemen voor het functioneren van de operatiekamers zelf.

De Raad van Bestuur van het CMC heeft sinds de opening van het CMC verschillende trajecten opgezet om de situatie te verbeteren en heeft aangegeven zich te blijven inzetten. Daarnaast zijn door het Medisch Stafbestuur ook concrete adviezen voor een aanpak aangedragen.

De Inspectie zal het traject tot oplossing van de knelpunten met verscherpt toezicht bewaken tot deze zijn opgelost.

Inspecteur – Generaal Volksgezondheid a.i.

Prof. S. O Keli

