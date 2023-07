Politiemensen treft geen verwijt bij overlijden arrestant in Borne

Het optreden van politieagenten bij de aanhouding van een automobilist op 18 augustus 2022 in Borne, heeft op geen enkele wijze bijgedragen aan het latere overlijden van de man. Dit concludeert het Openbaar Ministerie Oost-Nederland op basis van het onderzoek door de Rijksrecherche.

Donderdagavond 18 augustus 2022 controleerden agenten de bestuurder van een auto op de Bornsche Beeklaan in Borne. Uit de speekseltest bleek dat de bestuurder onder invloed was van drugs. Daarop is de man aangehouden om te worden overgebracht naar het politiebureau voor een bloedproef.

Tijdens het vervoer naar het bureau werd de man onwel. Hierop hebben de politieagenten een ambulance opgeroepen, maar ook zelf eerste hulp verleend. Hiervoor was het nodig om de man uit de politieauto te halen. Beelden hiervan zijn via de media gedeeld. Doordat het om een kort beeldfragment zonder achterliggende context ging, ontstond een discussie over het optreden van de politie. Er is echter geen sprake geweest van het toepassen van onnodig geweld. De handelingen pasten binnen het verlenen van eerste hulp.

De man is later overleden. Het onderzoek door de Rijksrecherche heeft uitgewezen dat het politieoptreden op geen enkele wijze heeft bijgedragen aan het overlijden. Hieruit volgt dat de politieagenten niet vervolgd worden. Met het oog op de privacy van de man en uit respect voor de nabestaanden, zal het OM de doodsoorzaak niet bekend maken.

De betrokken politieagenten, de nabestaanden en de advocaat van de overleden man zijn op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket