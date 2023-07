OM eist tot acht jaar cel tegen Groningse leden internationale drugsbende

Een zeer professionele organisatie die zich heeft beziggehouden met het in- en uitvoeren van grote hoeveelheden soft- en harddrugs met afnemers in voornamelijk Scandinavië en Duitsland. Van die organisatie maken vier verdachten uit Groningen, Barcelona en Veendam volgens het Openbaar Ministerie (OM) deel uit. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij deze criminele organisatie.

Ze worden verdacht van het uitvoeren van 177 kilogram harddrugs. Daarbij gaat het met name om cocaïne, amfetamine, MDMA en 40.000 XTC-pillen. Ook is hen het invoeren van honderden kilo’s hennep en hasjiesj ten laste gelegd. De vierde verdachte, een 29-jarige man uit Groningen, verdenkt het OM van het in- en uitvoeren van soft- en harddrugs. Zijn rol is volgens de officier van justitie kleiner. Wel wordt hem nog het witwassen van 15.000 euro en dure merkkleding verweten.

Internationaal

Tegen een man uit Barcelona eist het OM de hoogste straf. Tegen twee Stadjers zijn strafeisen van zeven en drie jaar cel uitgesproken. De verdachte uit Veendam moet volgens de officier van justitie een gevangenisstraf van vijf jaar krijgen.

De organisatie waarbij de mannen waren betrokken waren, is volgens het OM verantwoordelijk voor het uitvoeren van drugs naar Noorwegen, Spanje en Zuid-Duitsland in april respectievelijk mei en juni 2020. Ook draait het in deze zaak om het invoeren van honderden kilo’s hennep uit Spanje. Een van de henneptransporten werd in mei 2020 ontdekt in Ermelo.

Twee miljoen euro

De mannen dachten een lange tijd heimelijk te kunnen opereren. Zij bleven onzichtbaar voor politie en justitie tot het moment dat Encrochatdata werden gekraakt en mochten worden ingezien. Door het lezen van deze chatberichten kregen politie en OM inzicht in het handelen van verdachten.

De officier van justitie spreekt op zitting van een geoliede machine. Uit de berichten blijkt volgens hem dat de 32-jarige man uit Barcelona de leider is en een 33-jarige man uit Groningen de rechterhand. De man uit Veendam is de transporteur en de persoon die de drugs opslaat; de jongste verdachte is een uitvoerder.

“De feiten zijn gepleegd in een relatief korte periode”, schrijft de officier van justitie in het requisitoir. “ Toch is door drie van de vier verdachten in de ten laste gelegde periode ruim twee miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel behaald. Dan kunnen we wel met recht spreken van een grote criminele organisatie.”

Gevaar voor de maatschappij

Een drugsorganisatie als deze vormt volgens het OM een gevaar voor de maatschappij, niet alleen in Nederland. Niet zelden ontstaan geschillen over drugstransporten, die vervolgens met veel – en soms dodelijk – geweld worden uitgevochten. “Dat Nederland gebruikt wordt als internationaal knooppunt in de drugsdistributie is een hardnekkig probleem dat we nog niet of onvoldoende weten te verminderen. Desalniettemin is het opleggen van langdurige gevangenisstraffen een belangrijk middel in de aanpak.”

De rechtbank doet op 8 september om 13:00 uur uitspraak in deze zaak.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket